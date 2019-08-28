Названы восемь признаков приближающейся смерти
28 августа 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены признаки, которые свидетельствуют о приближающейся смерти человека. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Как пишет ресурс kurer-sreda.ru, о скором летальном исходе говорят:
1. постоянная слабость;
2. нарушение дыхания;
3. галлюцинации;
4. потеря аппетита;
5. уменьшение мышечной массы;
6. резкие скачки температуры тела;
7. спутанность сознания;
8. потеря интереса к жизни.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты назвали лекарства, способные привести к остановке сердца. В данный список, в частности, попали препараты калия и антибиотики.