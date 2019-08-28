Названы восемь признаков приближающейся смерти

Обозначены признаки, которые свидетельствуют о приближающейся смерти человека. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс kurer-sreda.ru, о скором летальном исходе говорят:

1. постоянная слабость;

2. нарушение дыхания;

3. галлюцинации;

4. потеря аппетита;

5. уменьшение мышечной массы;

6. резкие скачки температуры тела;

7. спутанность сознания;

8. потеря интереса к жизни.



Ранее сегодня сообщалось, что специалисты назвали лекарства, способные привести к остановке сердца. В данный список, в частности, попали препараты калия и антибиотики.