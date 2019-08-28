Способные вызвать остановку сердца лекарства назвали специалисты в сфере медицины

Специалисты в области медицины рассказали, какие лекарственные препараты способны вызвать остановку сердца. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что следует с осторожностью относиться к таким лекарствам, как:

1. сердечные гликозиды;

2. препараты калия;

3. лидокаин;

4. антибиотики.



Ранее в среду сообщалось, что эксперты перечислили девять способов дожить до 100 лет. Людям, которые хотят стать долгожителями, в частности, рекомендовали ежедневно ходить в магазин за покупками, быть организованными и завести собаку.