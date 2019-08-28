Способные вызвать остановку сердца лекарства назвали специалисты в сфере медицины
28 августа 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области медицины рассказали, какие лекарственные препараты способны вызвать остановку сердца. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что следует с осторожностью относиться к таким лекарствам, как:
1. сердечные гликозиды;
2. препараты калия;
3. лидокаин;
4. антибиотики.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты перечислили девять способов дожить до 100 лет. Людям, которые хотят стать долгожителями, в частности, рекомендовали ежедневно ходить в магазин за покупками, быть организованными и завести собаку.