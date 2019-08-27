Перечислены четыре предвестника сахарного диабета второго типа
27 августа 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены четыре предвестника сахарного диабета второго типа. Информация о данных сигналах человеческого организма содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Автор канала «Жизнь глазами диабетика» в «Яндекс. Дзен» пишет, что необходимо обращать внимание на следующие симптомы:
1. кожный зуд;
2. повышенное потоотделение;
3. частое мочеиспускание;
4. появление на коже темных, шелушащихся пятен.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты в сфере здравоохранения назвали десять нетипичных признаков сердечных болезней. В число этих симптомов, в частности, попали потеря аппетита и чрезмерная утомляемость.