Перечислены четыре предвестника сахарного диабета второго типа

Обозначены четыре предвестника сахарного диабета второго типа. Информация о данных сигналах человеческого организма содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Автор канала «Жизнь глазами диабетика» в «Яндекс. Дзен» пишет, что необходимо обращать внимание на следующие симптомы:

1. кожный зуд;

2. повышенное потоотделение;

3. частое мочеиспускание;

4. появление на коже темных, шелушащихся пятен.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты в сфере здравоохранения назвали десять нетипичных признаков сердечных болезней. В число этих симптомов, в частности, попали потеря аппетита и чрезмерная утомляемость.