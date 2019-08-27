Десять нетипичных признаков сердечных недугов раскрыли эксперты в сфере медицины
27 августа 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области медицины обозначили нетипичные симптомы сердечных болезней. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что о проблемах с сердцем свидетельствуют следующие признаки, которые люди не склонны принимать всерьез:
1. болевые ощущения в верхней части живота или шее;
2. легкая одышка;
3. чрезмерная утомляемость;
4. отеки;
5. кашель;
6. потеря аппетита;
7. головокружение;
8. учащенное сердцебиение;
9. учащенный или слишком редкий пульс;
10. синюшный цвет губ.
Ранее во вторник сообщалось, что доктора назвали семь сигналов организма, предупреждающих об инфаркте головного мозга.