Десять нетипичных признаков сердечных недугов раскрыли эксперты в сфере медицины

Эксперты в области медицины обозначили нетипичные симптомы сердечных болезней. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что о проблемах с сердцем свидетельствуют следующие признаки, которые люди не склонны принимать всерьез:

1. болевые ощущения в верхней части живота или шее;

2. легкая одышка;

3. чрезмерная утомляемость;

4. отеки;

5. кашель;

6. потеря аппетита;

7. головокружение;

8. учащенное сердцебиение;

9. учащенный или слишком редкий пульс;

10. синюшный цвет губ.

Ранее во вторник сообщалось, что доктора назвали семь сигналов организма, предупреждающих об инфаркте головного мозга.