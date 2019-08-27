Семь предупреждающих сигналов об инфаркте головного мозга перечислили доктора

Медицинские специалисты обозначили семь симптомов, предупреждающих об инфаркте головного мозга. Об этом рассказывается в публикации, которую некоторое время назад выложили в российской блогосфере.

Канал «Здорово жить» в «Яндекс. Дзен» пишет, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. скачок артериального давления;

2. скованность в шее;

3. сильные болевые ощущения в голове;

4. паралич одной стороны тела;

5. появление проблем со зрением;

6. внезапная усталость;

7. трудности при передвижении.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети опубликовали заметку, в которой говорится о трех способах борьбы с гипертонией в домашних условиях.