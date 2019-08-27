Семь предупреждающих сигналов об инфаркте головного мозга перечислили доктора
27 августа 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские специалисты обозначили семь симптомов, предупреждающих об инфаркте головного мозга. Об этом рассказывается в публикации, которую некоторое время назад выложили в российской блогосфере.
Канал «Здорово жить» в «Яндекс. Дзен» пишет, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие признаки:
1. скачок артериального давления;
2. скованность в шее;
3. сильные болевые ощущения в голове;
4. паралич одной стороны тела;
5. появление проблем со зрением;
6. внезапная усталость;
7. трудности при передвижении.
Ранее во вторник сообщалось, что в сети опубликовали заметку, в которой говорится о трех способах борьбы с гипертонией в домашних условиях.