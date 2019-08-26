Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины
26 августа 2019, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.
Портал mykorus.ru пишет, что людям, страдающим от гипертонии, рекомендуются:
1. массаж воротниковой зоны, шеи, головы, грудной клетки и живота;
2. теплый душ;
3. иглоукалывание;
4. прогулки на свежем воздухе;
5. компрессы с яблочным уксусом на стопы;
6. горчичники на ноги.
Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи перечислили семь видов продуктов питания, которые предотвращают инфаркт миокарда. В данный список, в частности, попали овощи, ягоды и каши.