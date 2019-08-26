Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.

Портал mykorus.ru пишет, что людям, страдающим от гипертонии, рекомендуются:

1. массаж воротниковой зоны, шеи, головы, грудной клетки и живота;

2. теплый душ;

3. иглоукалывание;

4. прогулки на свежем воздухе;

5. компрессы с яблочным уксусом на стопы;

6. горчичники на ноги.

Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи перечислили семь видов продуктов питания, которые предотвращают инфаркт миокарда. В данный список, в частности, попали овощи, ягоды и каши.