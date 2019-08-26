Врачи объяснили, как не заболеть с наступлением сезона простуд

Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, прохладная и пасмурная погода, с которой жители России столкнулись этим летом, может сказаться на их здоровье осенью.

Иммунолог советует чаще бывать на солнце — выходить днем на улицу хотя бы в обеденный перерыв, пишет News.ru. Это необходимо для восполнения витамина D3. "Если говорить о заготовках, то лучше есть замороженные продукты. В них хорошо сохраняются витамины. Самое большое, что россияне могут сделать, — пропить поливитамины, которые продаются в аптеках", - добавил врач.

Также, как пишет портал "Актуальные новости", эксперты рассказали о влиянии салата латук на весь организм. Выяснилось, что он имеет много свойств для облегчения болезней, от успокоения до смягчения кашля при ОРЗ.