Пять правил защиты от инсульта головного мозга озвучили медицинские специалисты

Специалисты в сфере медицины перечислили пять правил зашиты от инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать опасной болезни, необходимо:

1. регулярно проходить обследование у врачей, в частности, у невролога;

2. держать под контролем артериальное давление;

3. избавиться от лишних килограммов, нормализация веса снижает риск инсульта в несколько раз;

4. следить за уровнем сахара в крови, так как при диабете происходит повреждение сосудов;

5. отказаться от сигарет и спиртного.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали нестандартные признаки сердечных болезней.