Пять правил защиты от инсульта головного мозга озвучили медицинские специалисты
26 августа 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере медицины перечислили пять правил зашиты от инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать опасной болезни, необходимо:
1. регулярно проходить обследование у врачей, в частности, у невролога;
2. держать под контролем артериальное давление;
3. избавиться от лишних килограммов, нормализация веса снижает риск инсульта в несколько раз;
4. следить за уровнем сахара в крови, так как при диабете происходит повреждение сосудов;
5. отказаться от сигарет и спиртного.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали нестандартные признаки сердечных болезней.