Как снизить вред от смартфонов?

Специалисты рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы уменьшить вред для организма при использовании смартфонов. К примеру, во время длинных телефонных разговоров эксперты рекомендуют использовать наушники.

Для того, чтобы избавиться от болей в шее, спине, кистях рук, запястьях и больших пальцах, исследователи советуют выбирать небольшие смартфоны. Оптимальным считается, если гаджет можно обхватить большим и указательным пальцами, передаёт РенТВ.

Также лучше во время набора текста использовать пальцы обеих рук, а смартфон держать на уровне груди, глаз или подбородка. Такое положение телефона поможет избавить шею от лишнего напряжения.