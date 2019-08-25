Диетолог рассказала, почему россияне страдают от ожирения

Диетолог Елена Тихомирова заявила, что в России ситуация с ожирением обстоит гораздо хуже, чем представляет это Росстат. По её словам, официальные данные можно смело умножать минимум в пять раз.

В России стало больше долгожителей

«За пятилетку в полтора раза увеличилось ожирение среди россиян? Это вообще вершина айсберга», - прокомментировала Тихомирова данные Росстата. По её мнению, в стране нет официальной статистики, чтобы назвать точное количество людей с ожирением, однако их гораздо больше, чем указано в отчётах Росстата.

Диетолог считает, что причиной лишнего веса среди россиян стало завершение товарного дефицита. Она отметила, что у людей появилась возможность купить больше товаров, многие из которых провоцируют набор веса, передаёт РенТВ.