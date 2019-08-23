Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного образования. Соответствующую информацию озвучила российский врач-онколог Елена Гудкова.

Как отметила специалист, процитированная «Русской весной», тревожными являются следующие признаки:

1. кашель, который не проходит более двух недель;

2. постоянные кишечные расстройства;

3. анемия;

4. уплотнения в груди у женщин;

5. частые и болезненные мочеиспускания;

6. длительная охриплость;

7. увеличение лимфатических узлов;

8. изжога, против которой бессильны лекарственные препараты;

9. трудности с глотанием;

10. резкое похудение;

11. изменения родинок;

12. незаживающие язвы.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперты в области медицины назвали нетипичные сигналы организма о проблемах с сердцем.