Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог
23 августа 2019, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного образования. Соответствующую информацию озвучила российский врач-онколог Елена Гудкова.
Как отметила специалист, процитированная «Русской весной», тревожными являются следующие признаки:
1. кашель, который не проходит более двух недель;
2. постоянные кишечные расстройства;
3. анемия;
4. уплотнения в груди у женщин;
5. частые и болезненные мочеиспускания;
6. длительная охриплость;
7. увеличение лимфатических узлов;
8. изжога, против которой бессильны лекарственные препараты;
9. трудности с глотанием;
10. резкое похудение;
11. изменения родинок;
12. незаживающие язвы.
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперты в области медицины назвали нетипичные сигналы организма о проблемах с сердцем.