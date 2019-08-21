Эксперт назвал ошибки в осанке, которые приводят к болям в спине
21 августа 2019, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Физиотерапевт Ник Синфилд рассказал о ключевых ошибках в осанке, которые приводят к болям в спине.
Как пишет издание "Актуальные Новости", по словам Ника Синфилда, для того, чтобы иметь здоровую спину, стоит избегать следующих вещей:
1) сутулиться в кресле или стуле. Это приводит к увеличению напряжения в мышцах. Справиться с нездоровой привычкой помогут такие упражнения, как планка, растяжка спины, мостик.
2) мало двигаться. Из-за постоянного сидения в офисах нередко диагностируется гиперлордоз поясничного отдела позвоночника.
«Чтобы помочь исправить положение дел, представьте себе веревку, прикрепленную к макушке головы, которая тянет вас вверх», - советует специалист.
3) сидеть сгорбившись над клавиатурой. Как правило, это знак того, что у человека ослаблена верхняя часть спины.
4) долго держать телефон между ухом и плечом. Это создает нагрузку на мышцы шеи, верхнюю часть спины и плечи.