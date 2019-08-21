Четыре возможных симптома появления раковой опухоли в организме назвали доктора
21 августа 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи обозначили симптомы, которые могут говорить о появлении злокачественного образования в организме человека. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что обратиться к специалисту нужно, если наблюдаются следующие признаки:
1. резкая и неожиданная потеря веса;
2. периодическое повышение температуры тела;
3. необъяснимые частые боли;
4. диарея.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора подсказали доступный способ снижения артериального давления без медицинских препаратов. Людям, страдающим от гипертонии, рекомендовали аэробные упражнения.