Медики назвали ягоду, которая избавляет от зубной боли и кариеса
19 августа 2019, 14:15 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Исследователи университета Рочестер нашли народное средство, которое поможет решить проблемы с зубами. Ягода снимает зубную боль.
Природным обезболивающим оказалась клюква. Именно она и помогает избавиться от зубной боли.
В свою очередь сок из этой ягоды предотвращает развитие кариеса. Он убивает бактерии.
В целом клюква оказалась весьма полезной. Помимо проблемы с зубами она избавляет от воспалений мочеполовой системы. Многие бактерии не реагируют на антибиотики. Блокировать их может уже названная ягода.