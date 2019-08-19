Медики назвали ягоду, которая избавляет от зубной боли и кариеса

Исследователи университета Рочестер нашли народное средство, которое поможет решить проблемы с зубами. Ягода снимает зубную боль.

Природным обезболивающим оказалась клюква. Именно она и помогает избавиться от зубной боли.

В свою очередь сок из этой ягоды предотвращает развитие кариеса. Он убивает бактерии.

В целом клюква оказалась весьма полезной. Помимо проблемы с зубами она избавляет от воспалений мочеполовой системы. Многие бактерии не реагируют на антибиотики. Блокировать их может уже названная ягода.