Эксперты назвали необычный эффект липосакции

Липосакция, операция по удалению жировых отложений, помогает запустить дальнейший процесс похудения, как рассказал пластический хирург Игорь Короткий.

Он подчеркнул, что жировые клетки сами по себе дают в мозг импульсы к повышенному потреблению пищи (особенно высокоуглеводной), сообщает News.ru.

"Недавно я делал липосакцию одной даме. У неё на спине был небольшой горб, похожий на опухолевое образование. На самом деле это было локальное отложение жировой ткани. Мало того что смотрелось оно неэстетично, скопление жира давило на шейные позвонки, деформируя их. Женщине было больно. Мы сделали липосакцию, и проблема оказалась решена", - поделился врач личным опытом.