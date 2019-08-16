Эксперт рассказал, как справиться с аэрофобией

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов рассказал, как справиться с аэрофобией.

Эксперт рекомендует не заглушать чувство страха едой, чтением книг или музыкой, а принять его. По словам Чернова, намеренные попытки отвлечься от тревоги могут лишь усилить ее.