Семь предупреждающих о возможном инфаркте симптомов обозначили специалисты

Специалисты в сфере медицины обозначили признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Данной теме посвящена публикация, появившаяся на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет Life, тревожными являются следующие симптомы:

1. повышенная утомляемость;

2. одышка;

3. обезвоживание, сгущение крови, спазмы;

4. головокружение и тошнота;

5. болевые ощущения в ногах и спине;

6. жжение в области груди, жар, тяжесть;

7. неадекватная реакция на стрессовые ситуации.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи дали шесть советов по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов.