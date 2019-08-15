Семь предупреждающих о возможном инфаркте симптомов обозначили специалисты
15 августа 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере медицины обозначили признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Данной теме посвящена публикация, появившаяся на страницах российских сетевых СМИ.
Как пишет Life, тревожными являются следующие симптомы:
1. повышенная утомляемость;
2. одышка;
3. обезвоживание, сгущение крови, спазмы;
4. головокружение и тошнота;
5. болевые ощущения в ногах и спине;
6. жжение в области груди, жар, тяжесть;
7. неадекватная реакция на стрессовые ситуации.
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