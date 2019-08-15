В Челябинске развеют мифы о заболеваниях

В Челябинской областной научной библиотеке пройдет уникальная акция «Медицинская лаборатория». Побывав на мероприятии, челябинцы смогут повысить грамотность в вопросах медицины и здоровья.

Как сообщает издание «МК-Урал», подобная акция проходит в 17 городах России, Челябинск присоединился к ней впервые. На пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» заместитель директора научной библиотеки Наталья Соловьева рассказала, что главная цель мероприятия — отучить южноуральцев ставить себе диагнозы с помощью интернета и назначать лечение. Не секрет, что это очень опасно для здоровья.

По данным организаторов, акция будет проходить в формате викторины. Заведующий отделением скорой медицинской помощи Николай Дзержинский будет задавать вопросы на самые интересные темы. Проигравших в викторине не будет. Начало акции — 17 августа в 11 часов. Желающих просят пройти регистрацию на сайте библиотеки.