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В Челябинске развеют мифы о заболеваниях

15 августа 2019, 11:13 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинске развеют мифы о заболеваниях

В Челябинской областной научной библиотеке пройдет уникальная акция «Медицинская лаборатория». Побывав на мероприятии, челябинцы смогут повысить грамотность в вопросах медицины и здоровья.

Как сообщает издание «МК-Урал», подобная акция проходит в 17 городах России, Челябинск присоединился к ней впервые. На пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» заместитель директора научной библиотеки Наталья Соловьева рассказала, что главная цель мероприятия — отучить южноуральцев ставить себе диагнозы с помощью интернета и назначать лечение. Не секрет, что это очень опасно для здоровья.

По данным организаторов, акция будет проходить в формате викторины. Заведующий отделением скорой медицинской помощи Николай Дзержинский будет задавать вопросы на самые интересные темы. Проигравших в викторине не будет. Начало акции — 17 августа в 11 часов. Желающих просят пройти регистрацию на сайте библиотеки.

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