Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

Ученые считают, что умеренный стресс можно сравнить с «прививкой», которая повышает устойчивость человека к трудностям, передаёт Мир24. Также нервное напряжение может сигнализировать о потенциальной угрозе и стимулировать человека скорее решить проблему.

При этом исследователи отметили, что далеко не каждый стресс идёт на пользу. «Стресс причиняет вред, когда он превышает любой уровень, который человек может разумно усвоить или использовать для создания психологической силы», - отмечают ученые.