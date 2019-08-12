Ученые: чрезмерное употребление газировки способно вызвать рак

Ученые провели масштабное исследование и пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков способно привести к развитию онкологических заболеваний.

В эксперименте принимали участие 107 тысяч человек. В ходе анализа состояния здоровья добровольцев эксперты выяснили, что наибольший вред здоровью людей наносят лимонады и пакетированные соки.

Как сообщает the BMJ, высокое содержание сахара в данных напитках приводит не только к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к раку. Предполагается, что ключевой угрозой являются искусственные подсластители, добавляемые в газировки. Эти вещества существенно меняют кишечную микробиоту.