Ученые признались, что секрет крепкого брака в алкоголе

Крепкая семья бывает преимущество у любителей злоупотреблений алкоголем. Такой вывод получился у исследователей университета Бристоль. Публикация о результатах опытов появилась на страницах New Scientist.

В ходе экспериментов были исследованы 47 тысяч семейных пар. Ранее считалось, что брак зависит от качества сексуальной жизни, работы или психологических особенностей. Новый опыт опроверг эти предположения. Оказалось, что самые крепкие семьи бывают у любителей выпить.

Причиной оказался ген ADH1B. От него зависит пристрастие человека к алкоголю. По иронии судьбы тот же ген ответственен за выбор второй половины.

У алкоголиков генетический набор очень близок по своему составу. Из-за этого уровень совместимости и подобных пар выше, чем у непьющих людей.