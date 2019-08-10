Врачи засомневались в целебных свойствах красного вина

Эксперты развеяли миф о пользе красного вина для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Врач Вадим Попов утверждает, что все исследования, которые проводились на пациентах, показали, что красное вино не оказывает особого влияния на работу сердца, как сообщает РИА Новости.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун согласился с коллегой, пишет НСН. По его мнению, красное вино, как и другой алкоголь в небольших количествах является доптогеном и может оказывать влияние на центральную нервную систему.

"Но говорить, что оно может напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему с точки зрения профилактики заболеваний, – у меня и раньше были в этом сомнения", - добавил врач.

Также, как сообщает портал "Актуальные новости", вино может восполнить недостаток витаминов в организме. Но речь идет только о качественном продукте, который изготавливается из чистого виноградного сырья.