Диетолог назвал причины распространения ожирения в регионах России

В 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, a меньше всего — в Якутии. Далее идут Алтайский край (867,8 случаев ожирения нa 100 тыс. человек) и Ульяновская область (849,7). Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.

Врач-диетолог Александр Немов отметил, что рейтинг Минздрава по привязке ожирения к определенным регионам можно объяснить характером питания людей, пишет НСН.

"Разные нации тоже питаются по-разному. В регионах, где большой поток мигрантов, много людей с ожирением – они везут свои привычки национального питания, которые не совпадают с новыми климатическими условиями", - рассказал врач.

Также, как сообщает портал "Актуальные новости", ожирение, как и курение, равноценно увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Это большая опасность в шести из восьми основных видов рака, отмечают исследователи.