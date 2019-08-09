Медики нашли способ предотвратить смерть от сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность оказалась связанной с генами. Исследователи из медшколы университета Стэнфорда сумели вычислить этот ген. Теперь они ищут способ лечения.

Обычно от сердечной недостаточности спасает пересадка сердца. В этом и заключается сложность лечения. Согласно результатам новых исследований, операция в ближайшем будущем может не понадобится.

В ходе эксперимента выяснилось, что на сердечную недостаточность влияют сигнальные пути. Один из них связан с ферментом PPP1R3A. В ходе эксперимента над мышами, животных от сердечной недостаточности спасала кодировка гена, который блокировал этот важный фермент.

Теперь ученые ищут способ для внедрения гена в организм человека. Это поможет найти способ терапевтического лечения недуга, который поможет заменить операцию по пересадке сердца.