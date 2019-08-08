Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала, какие продукты могут помочь сохранить зрение при регулярных стрессах и постоянной работе с компьютерами, планшетами и смартфонами.

8 августа, в день рождения академика Святослава Федорова, отмечается Международный день офтальмологии.

Гришина подчеркнула, что для сохранения зрения следует употреблять продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, среди которых рыба, фрукты и овощи.

Как уточняет РИА "Новости", ну ухудшение зрения могут влиять курение, низкая физическая активность и неправильное питание. Кроме того, следует сократить время пребывания перед светящимися экранами и соблюдать режим отдыха во время работы у компьютера. Эксперт напоминает, что долгое напряжение глаз способно спровоцировать сильную головную боль.

Кроме того, Елена Гришина призвала регулярно посещать офтальмологов и проводить диагностику.