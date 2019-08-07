Четыре малоизвестных симптома сахарного диабета обозначили специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали о малоизвестных симптомах сахарного диабета. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российском сегменте интернета.

В списке, опубликованном ресурсом medikforum.ru, присутствуют:

1. ухудшение зрения и слуха;

2. зуд в интимной зоне;

3. внезапная апатия;

4. ощущение онемения или покалывания в ступнях.

При возникновении данных признаков следует обратиться за помощью к врачам.

Ранее в среду сообщалось, что медики назвали способ борьбы с гипертоний без приема лекарств. Специалисты посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, ежедневно есть орехи кешью.