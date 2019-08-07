Четыре малоизвестных симптома сахарного диабета обозначили специалисты
7 августа 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения рассказали о малоизвестных симптомах сахарного диабета. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российском сегменте интернета.
В списке, опубликованном ресурсом medikforum.ru, присутствуют:
1. ухудшение зрения и слуха;
2. зуд в интимной зоне;
3. внезапная апатия;
4. ощущение онемения или покалывания в ступнях.
При возникновении данных признаков следует обратиться за помощью к врачам.
Ранее в среду сообщалось, что медики назвали способ борьбы с гипертоний без приема лекарств. Специалисты посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, ежедневно есть орехи кешью.