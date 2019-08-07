В Роскачестве рассказали, что сухие завтраки могут вызывать ожирение

В Роскачестве проверили четырнадцать самых популярных в России марок сухих завтраков. Оказалось, что больше половины из них приносят здоровью вовсе не пользу, а вред.

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Несмотря на то, что сухие завтраки принято считать полезными и подходящими для утреннего приёма пищи, на деле всё оказалось иначе, передаёт RT. Специалисты определили, что более чем в половине сухих завтраков количество сахара превышает существующую дневную норму. Помимо того, из-за особенностей обработки продукта сложные углеводы становятся быстрыми, которые несут гораздо меньше пользы для организма. Специалисты из Роскачества отметили, что готовые сухие завтраки могут нарушить метаболизм и даже способствовать появлению лишнего веса.