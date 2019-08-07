Ученые разрешили пить кофе перед сном

Учёные из Соединённых Штатов опровергли, пожалуй, самый популярный миф о кофеине. Согласно проведённым исследованиям, кофе и чай можно пить перед сном.

В проведенном эксперименте приняли участие 785 человек, за которыми наблюдали специалисты на протяжении более чем пяти тысяч дней. Участники исследования заносили в специальный дневник информацию о том, сколько в день выпивали кофеиносодержащих напитков, передаёт РИА Новости.

Оказалось, что чай и кофе не вызывают бессонницу, если употреблять их минимум за четыре часа до сна. При этом исследователи отметили, что не принимали в расчет некоторые индивидуальные особенности испытуемых, которые могут провоцировать бессонницу.