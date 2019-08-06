Начальный признак алкоголизма определили исследователи

Исследователи определили первый признак алкоголизма. Это алкогольный тремор, говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал moika78.ru, поводом для беспокойства является дрожание рук после употребления спиртного. Тремор возникает, когда организм пытается самостоятельно вывести алкоголь.

Ранее во вторник сообщалось, что медицинские специалисты назвали самую полезную кашу для сердца. Врачи посоветовали ежедневно употреблять перловку. В данной крупе содержатся вещества, оказывающие положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.