Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

Королева отметила, что в период с 15 до 16 часов у людей возникает некий энергетический спад и, как следствие, сонливость. По её словам, вернуть бодрость в середине дня можно при помощи миндаля, грецких орехов, а также овощей и круп с высоким содержанием клетчатки. При этом порция не должна превышать 300 грамм, передаёт РИА Новости.

«До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов», - подчеркнула эксперт.