Ученые нашли способ предсказать рак

Исследователи из Университета Британской Колумбии выявили состояние, которое может стать предшественником рака. По мнению экспертов, уровень инсулина в крови напрямую связан с онкологическими заболеваниями.

Учёные нашли связь гиперинсулинемии - высокого уровня инсулина в крови - с раком. Специалисты отметили, что особенно страдает поджелудочная железа, которая быстрее изнашивается, вырабатывая в течение длительного периода слишком много инсулина, - сообщает "Medicalxpress".

"Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при различных раковых заболеваниях, включая, например, рак молочной железы", - пояснили эксперты.

Специалисты в ходе проведения экспериментов на мышах выяснили, что сниженный уровень инсулина позволяет защитить организм от рака поджелудочной железы. По словам учёных, данное исследование поможет улучшить диагностику онкологии. Эксперты добавили, что выявленное явление может распространить и на другие виды рака.