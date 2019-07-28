Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

Врач-сексолог Александр Полеев согласился с тем, что в первом случае, действительно, речь идёт об укреплении отношений и наслаждении. Об этом пишет НСН.

"На самом деле, самоутверждение и символическое доминирование на подсознательном уровне — очень важная часть секса, для мужчин. В супружеских отношениях она уходит на дальний план, потому что там уже есть другие способы доминирования", - рассказал врач.