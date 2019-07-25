Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые из Медицинской школы при Университете Сан-Паулу в Бразилии провели масштабное исследование и выяснили, как влияет привычка пропускать завтрак в подростковом возрасте на здоровье в будущем.

Оказалось, что развитие абдоминального ожирения напрямую связано с нежеланием завтракать в юном возрасте. Дело в том, что ребята во всем мире заменяют здоровую домашнюю пищу на фаст-фуд по дороге в школу или колледж, что и приводит к появлению лишнего веса.

Кроме того, как сообщает журнал "Здоровье", эксперты выявили и другие факторы, которые могут существенно навредить здоровью. Среди них оказались пониженная физическая активность, дефицит сна и сидячий образ жизни.