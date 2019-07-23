Учёные открыли новое средство для лечения рака

Ученые из университета Ухань после проведения множества исследований выявили новое эффективное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями. По их словам, они обнаружили уникальное свойство чёрной суспензии - активно подавлять рост раковых клеток.

Результаты исследований, проведённых на грызунах, показали, что чёрная суспензия распыляемая каракатицей, способна замедлять рост раковых опухолей, - передаёт "Planet Today".

Эксперты определили, что чернила чёрной каракатицы содержат необычные наночастицы. У мышей, которые были обработаны наночастицами и подверглись инфракрасному облучению, зафиксирована практически полная остановка роста опухоли.

В состав обнаруженных наночастиц входят меланин, моносахарид, аминокислоты и металл. Отмечается, что такое химическое соединение модифицируют иммунную функцию в новообразованиях и подавляют их рост. По мнению учёных, данное открытие может помочь в создании новых медицинских препаратов.