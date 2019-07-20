Лихорадка Эбола: почему против этого опасного вируса нет лекарства

Лихорадка Эбола — вирусная инфекция, основное проявление которого — массивные внутренние и наружные кровотечения. Однако лекарства против этого опасного вируса до сих пор не существует.

Эпидемиолог Олег Юрин рассказал, что от вируса Эболы еще не создали лекарств, потому что на это нужно несколько миллиардов долларов, которые надо потратить на научные разработки, и неизвестно будет успех или нет, пишет НСН.

"Болеют этой Эболой несколько сотен человек в год в африканских странах. И тратить колоссальные средства на то, чтобы это создать, на самом деле, никто не готов из фармацевтических компаний, на мой взгляд", - отметил специалист.