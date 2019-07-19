Учёные из США рассказали, как избавиться от тревоги без помощи лекарств

В университете Пенсильвании учёным удалось найти музыкальную композицию, которая смогла успокоить пациентов перед предстоящей хирургической операцией ничуть не хуже, чем препараты от тревожности. При этом музыка не даёт побочных действий.

Исследователи провели эксперимент, участниками которого стали 157 человек. Их разделили на две группы, первой из которых дали лекарственные средства, снижающие тревожность. Второй части добровольцев предложили послушать композицию Weightless группы Marconi Union. Оказалось, что эффект от прослушивания музыки ничуть не уступает специальным препаратам, передаёт Мир24.