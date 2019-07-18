Врач: почему у части подростков из-за соцсетей усиливается депрессия

Просмотр телевизора и увлечение социальными сетями могут отразиться на психическом здоровье подростков больше, чем увлечённость компьютерными играми, сообщает журнал JAMA Pediatrics.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, в свою очередь, считает, что в соцсетях есть разные форматы, обсуждения, группы. Там не обязательно демонстрировать красивую жизнь, фотографировать себя, пишет НСН.

"Предиспозиция – это то состояние, в котором находится человек в тот момент, когда он выбирает для себя телеканал, соцсеть или какой-то саундтрек. Сравнить, что влияет сильнее и от чего человек становится хуже, мне не представляется возможным", - рассказал врач.