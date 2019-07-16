Эксперты назвали две новые причины появления рака

Выяснилось, что любители сладостей и полные люди рискуют сильнее остальных заболеть раком. Содержащиеся в этих продуктах быстрые углеводы провоцируют развитие раковых опухолей, об этом рассказал сотрудник Минздрава России Алексей Трякин.

Приём простых углеводов (глюкоза, сахароза) приводит к быстрому повышению концентрации глюкозы в крови, считает эксперт. Об этом пишет News.ru.

"Это провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF). Последний участвует в процессе роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма", - заявил специалист.