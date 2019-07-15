Женщина с пересаженной маткой от мертвого донора родила здорового ребенка

Впервые женщина с пересаженной от мертвого донора маткой родила здорового ребенка. В мире начата практиковаться трансплантация женских детородных органов.

Операции по пересадке матки проведены от живых доноров. Мамами стали более 10 женщин. В США впервые родила женщина, которой трансплантировали орган от мертвой женщины.

Ранее случаи, когда матка приживалась в организме живой женщины был зарегистрирован только в Бразилии.

Здоровая малышка появилась на свет в июне в кливлендской клинике штата Огайо . Наблюдения медиков за развитием новорожденной показали, что девочка находится в прекрасном состоянии.

Женщина, у которой от рождения отсутствовала матка, счастлива, - пишут американские СМИ.