Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья

Врачи рассказали, какие привычные нам ежедневные действия могут нанести вред здоровью. В список попали проветривание комнат, душ, чистка зубов, наушники и микроволновка.

По словам специалистов, нельзя чистить зубы сразу после еды. В таком случае содержащиеся в пище кислоты проникают в глубокие слои структуры зуба, что провоцирует развитие кариеса. Стоматологи советуют подождать от получаса до часа, прежде чем чистить зубы после еды.

Также вредным для здоровья оказалось проветривание комнат в дневное время суток. Врачи считают, что таким образом в квартиру попадают выхлопные газы, вызывающие головные боли, заболевания сердечно-сосудистой системы и рак.

Не советуют специалисты и ежедневно принимать душ – такая привычка приводит к тому, что кожа лишается защитного бактериального слоя, передаёт МедикФорум. В список вредных привычек также попала разогретая в микроволновке еда и прослушивание музыки через наушники.