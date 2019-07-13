Специалист назвал норму сна в зависимости от типа человека

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться. Специалист отметил, что норма по количеству часов определятся индивидуально.

"В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным", - передаёт слова Пальман RT.

Эксперт отметил, что, если человек спит необходимое ему количество времени, но всё равно не высыпается, то ему стоит обратиться к врачу. По его словам, это может причиной физических или психологических проблем. Пальман добавил, что в науке это называется гиперсомния - избыточность сна, которая может быть вызвана чем угодно, вплоть до депрессии.

Специалист посоветовал компенсировать недостаток сна в выходные, но в разумных пределах.

"Человеку необходимо спать какое-то разумное время, и большой дефицит сна в будние дни будет всё равно сказываться на качестве бодрствования, на том, насколько человек будет энергичным, активным, сообразительным", - заключил он.