Навязчивые мысли перед сном: что с ними можно сделать

Чтобы подготовиться к ночному отдыху, необходимо полностью выкинуть из головы навязчивые мысли, а также чувство тревоги. Увы, не все могут преодолеть страх. Люди чаще всего начинают волноваться по поводу какого-то вопроса именно в ночное время. Как с этим бороться рассказали специалисты.

Медицинский психолог Анастасия Макарова рекомендует установить на мобильный телефон напоминание о подготовке ко сну за час до того, как лечь в постель, сообщает издание "Вечерняя Москва". По ее мнению, именно в этот период времени человек переходит в более спокойный режим.

"Перед сном лучше не слушать громкую музыку, чтобы организм расслабился и настроился на более спокойный лад", - советует эксперт.

Ранее британские эксперты назвали 8 признаков здорового сна, передает oane.ws. Бессонница, считают медики, может спровоцировать ряд заболеваний. Перед сном можно принять теплую ванну, а также составить список самых важных дел на завтра. Большинству людей специалисты советуют спать от 6 до 9 часов.