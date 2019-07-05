Гастроэнтеролог рассказал, чем питаться в дороге

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов дал несколько советов о том, какую пищу лучше употреблять во время длительных поездок, чтобы не получить проблемы с кишечником.

В первую очередь Парамонов посоветовал отказаться от овощей и фруктов, а также ягод и бобовых. Людям, которые замечали за собой непереносимость лактозы, следует избегать молочных продуктов.

Перед поездкой лучше не употреблять рис, хлеб, макароны, сыр, колбасу и белое куриное мясо, поскольку эти продукты не содержат пищевые волокна. Любимые многими сухарики и чипсы лучше заменить разнообразными салатами, считает врач. А соки и газировки в пути следует заменить простой водой, передаёт "Известия".

«Если у вас исходно есть склонность к запорам, в дороге проблема часто усугубляется. Это связано с невозможностью вовремя посетить туалет и подавлением физиологического рефлекса кишечника, стрессом от переезда. Заметную роль играет дорожная пища», - объяснил Парамонов.