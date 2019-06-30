Трихолог: частое мытье головы не может стать причиной облысения

Рано или поздно каждый человек сталкивается с таким заболеванием, как выпадение волос. Волосы выпадают по разным причинам: жесткие диеты, стресс, плохая вода и некачественные косметические средства.

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала изданию "Вечерняя Москва", что все шампуни проходят сертификацию и контроль, поэтому не могут негативно воздействовать на структуру волос.

"В еде должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты. Сливочное масло нужно обязательно! Потому что Омега, например, без него не усвоится", - заявила врач.