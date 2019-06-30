Эксперты напомнили, к чему приводит сон рядом с мобильным телефоном

Эксперты заявили, что привычка спать рядом с мобильным телефоном может привести к плохим последствиям. Причём навредить она может не только здоровью, утверждают специалисты.

Проблемы со сном могут предупредить об опасной болезни

Предостережение эксперты в первую очередь адресовали любителям убирать смартфон на ночь под подушку. Они отметили, что телефоны, особенно после замены некоторых деталей, имеют свойство нагреваться, а под подушкой и вовсе может взорваться аккумуляторная батарея.

Также специалисты напомнили о синем свете, который излучают экраны гаджетов и который плохо сказывается на качестве сна и общем самочувствии людей, передаёт Dni24.