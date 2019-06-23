Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева рассказала о "лучшей диете в мире". По мнению эксперта, средиземноморская диета поможет побороть сильную зависимость от еды и сделать красивую фигуру без лишних физических упражнений.

"Бороться с зависимостью трудно - ничего не скажешь...физкультура, к которой все медики относятся с колоссальным уважением, не дает возможности похудеть, потому что люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 - от физкультуры", - рассказала телеведущая в программе "Сегодня вечером" на "Первом канале".

Малышева добавила, что в одном из исследований, в котором рассматривалось более 140 диет, средиземноморская заняла первое место по показателям скорости похудения, долговременности сохранения результата, влиянию на здоровье, и сбалансированности наличию питательных веществ.

"Она считается лучшей диетой мира... Средиземноморская диета - это 1 200 граммов зелени в день - ведро зелени", - отметила врач.

Эксперт уточнила, что помимо зелени, в неё входят бобовые, цельнозерновые крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло. По её словам, диета позволяет удержать вес и не даёт негативного воздействия на перистальтику желудка.