Стоимость лекарств в России вырастет из-за внедрения маркировки, которая станет обязательной для всех производителей с начала 2020 года. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета".

Себестоимость одной упаковки препарата увеличится в среднем на 80 копеек. Такая информация прозвучала на совещании, которое состоялось в министерстве промышленности и торговли РФ, пишет издание.

По опыту фармкомпаний, внедрение маркировки обходится в сумму порядка 100 миллионов рублей. Этим и обусловлено повышение цены, а с учетом стоимости криптокода, она увеличивается на 1.3 рубля.

Напомним, в конце декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений. С 1 января 2020 года будут обязательны маркировка лекарств и внесение информации о них в систему мониторинга.