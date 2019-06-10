В проблемах здравоохранения Мурманской области виноват недовольный медперсонал?

Министерство здравоохранения Мурманской области занято не решением имеющихся проблем в системе, а поиском недовольной оппозиции среди медицинского персонала. Региональный Минздрав со ссылкой на указание полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе, разослал распоряжения во все больницы об усилении мониторинга настроений внутри рабочих коллективов.



Как пишет "Новая газета", согласно установке, важно, чтобы руководство каждой больницы пресекало деструктивную деятельность персонала, не допускало возникновения политических протестов. О мерах воздействия в отношении недовольных сотрудников речи не идёт.



Здравоохранение в регионе оставляет желать лучшего. Майские указы президента не выполнены. Однако чиновники заняты поиском «оппозиционеров» вместо решения проблем. В области заработная плата врачей является одной из самых низких по стране. Средняя зарплата составляет всего 26 тысяч рублей. Медицинские сёстры и младший персонал получают ещё меньше. За такую оплату работать никто не хочет. Сотрудники разбегаются из больниц, из-за этого ощущается большая нехватка специалистов.



Особо острая ситуация сложилась в Печенегском районе. За один год уволилось более 10 работников. В районной больнице наблюдается злостное нарушение трудового законодательства, задержка выплаты заработной платы и другие проблемы. После проверки, местные СМИ заявили, что проблемы в ЦРБ создаёт группа оппозиционеров, которая "мутит воду". А больница стабильно функционирует, выходит из кризиса, трудоустраивает молодых специалистов. Очень часто в лечебных учреждениях области можно встретить врачей из Средней Азии, которые слабо владеют русским языком. Большинство «сомнительных» специалистов имеют диплом одного и того же вуза Сибири.



Также проблемой больниц является отсутствие необходимых лекарств. Пациенты часто приносят лекарственные препараты с собой. Несмотря на развал системы, Министерство здравоохранения области систематически отчитывается об улучшении ситуации в здравоохранении региона. В отчётах говорится об отремонтированных помещениях. Однако после такого ремонта в них часто гуляет ветер и проваливаются полы.



