Как тип фигуры влияет на женское здоровье

Специалисты определили закономерность, согласно которой тип фигуры может оказывать влияние на здоровье женщины. Оказалось, что женщины с определёнными пропорциями реже страдают от серьёзных заболеваний.

Эксперимент показал, что наиболее крепким здоровьем обладают женщины с грушевидной фигурой. Это объясняется тем, что нормальный уровень эстрогена способствует появлению жировых отложений на бёдрах. Так проявляется работа естественного механизма защиты организма от лишнего жира, передаёт «Екатеринбург в эфире». При этом у женщин, которых природа наградила типом фигуры «яблоко», больше шансов заболеть сахарным диабетом.