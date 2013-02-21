В Псковских детских больницах появятся клоуны

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21 февраля 2013, 14:27 [ «Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

Фото www.azbukann.ru

В лечебных учреждениях Псковской области больничные клоуны будут проводить для маленьких пациентов сеансы смехотерапии. В Пскове открылись семинары по подготовке аниматоров для учреждений здравоохранения области, сообщили «АН-онлайн» в общественной организации «СемьЯ». Социальный проект финансируется на средства регионального бюджета.

На выделенные деньги проводится серия семинаров и приобретен реквизит. Сами же клоуны будут работать на волонтерских началах. Среди них добровольцы в возрасте от 15 до 35 лет.

Семинарские занятия включают в себя основы актерского мастерства, детской психологии, обучение фокусам, а также мастер-класс московских больничных клоунов. Предполагается, что обученные волонтеры будут регулярно посещать больницы Псковской области. Аниматоры выйдут к детям уже в марте.



В июне 2012 года при поддержке главного врача Псковской детской областной больницы в стенах лечебного учреждения прошла первая пробная акция. Тогда общественная организация «СемьЯ» воспользовалась услугами платных аниматоров, после чего было принято решение организовывать выступления для детей своими силами.